أخبار عاجلة

"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وسائل إعلام: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع «طالبان» في أفغانستان

Print
وسائل إعلام: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع «طالبان» في أفغانستان وسائل إعلام: بايدن يرسل قاذفات استراتيجية لقصف مواقع «طالبان» في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز «بي-52» وطائرات ثقيلة من طراز «لوكهيد إيه سي-130» لقصف مواقع حركة «طالبان» في أفغانستان.

ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية اليوم السبت عن مصادر دفاعية أمريكية تأكيدها أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع «طالبان» حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، وذلك في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة المسلحين.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن طائرات «بي-52» التي لم يتم الكشف عن عددها تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع «طالبان».

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سيطرة «طالبان» في الأيام الأخيرة على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية