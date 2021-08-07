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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ببني سويف

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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ببني سويف إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ببني سويف

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أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الصحراوي الشرقي قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلو في اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم مدحت ماهر يونان، 52 سنة، مصابا بجروح وسحجات بالوجه، وأحمد كمال محمد 41 سنة مصاباً بجرح قطعي بالوجه وكدمات بالجسم ومحمود يوسف محمود 24 سنة، مصابا باشتباه كسر بالضلوع.

كما أصيب أحمد مصطفى عبدالعظيم 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر الساق الأيسر، وحسين أحمد إبراهيم 44 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري، ومحمود محمد محمود 26 سنة، مصابا بجروح وكدمات بالجسم.

جري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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