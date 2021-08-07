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«داخلية غزة»: السفر عبر معبر رفح البري غدًا للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة

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«داخلية غزة»: السفر عبر معبر رفح البري غدًا للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة «داخلية غزة»: السفر عبر معبر رفح البري غدًا للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة

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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح غد الأحد 8 أغسطس الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان لها، أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة والحافلة التاسعة والحافلة العاشرة حتى الرقم (75) من كشف رقم «2021/26 »، علي أن يكون التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت الهيئة علي ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات ، مع ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

يذكر أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاقه في العطلات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء المصري.

المصرى اليوم

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