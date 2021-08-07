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بـ«مشهد موت» ..هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها ()

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بـ«مشهد موت» ..هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها (فيديو) بـ«مشهد موت» ..هكذا ودعت دلال عبدالعزيز جمهورها ()

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توفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 61 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، لتلحق بزوجها الراحل سمير غانم، بعد ما يقرب من 3 أشهر.

ويبدو أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز كانت على موعد مع الموت، حيث ودعت جمهورها ومتابعيها، خلال الموسم الرمضاني الماضي، بأدائها مشهد موت «عطية» في مسلسل «ملوك الجدعنة».

وظهرت الفنانة دلال عبدالعزيز «عطية»، في مشهد مؤثر وهي تودع ابنها «سرية» ،الذي لعب دوره الفنان عمرو سعد، وظهرت في السماء وابتسمت، ورددت بعدها كلمات «الله.. الله.. ما شاء الله.. الله أكبر.. الله أكبر» وكأنها كانت تشعر باقتراب أجلها، وأبكت دلال بهذا المشهد العديد من الجماهير، لتعيد اليوم إلى الأذهان هذا المشهد من جديد، ولتفجر حزنا كبيرا بين محبيها.
واستقرت أسرة الراحلة على تشييع الجثمان، غدًا الأحد، بعد صلاة الظهر، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

المصرى اليوم

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