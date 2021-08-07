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«جمعة»: المجتمع الدولي يعتبر وزارة الأوقاف مؤسسة رائدة في الفكر المستنير

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن المنهج الوسطي أصبح مطلبًا عالميا، وأن كانت ولا تزال تحظى باحترام الجميع في ذلك، وقد ازدادت نظرة العالم لها احترامًا وتقديرًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، وبات المجتمع الدولي ينظر إلى وزارة الأوقاف المصرية الآن على أنها مؤسسة رائدة في الفكر المستنير، كما أن إصداراتنا العلمية أصبحت الآن في معظم دول العالم لما تتميز به من منهج وسطي وفكر مستنير.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف، عددًا من الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات من وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، لشرح آليات العمل الدعوي في المرحلة الراهنة والمقبلة، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، والتباعد الاجتماعي.

وأوضح وزير الأوقاف أن هذه النخبة المتميزة من الأئمة والواعظات حضرت العديد من البرامج الدعوية المتقدمة، ولكن مع عظم المرحلة المقبلة أطلقنا برنامجًا متميزًا يعد أقوى وأهم برنامج تدريبي في تاريخ وزارة الأوقاف «الإمام المفكر»، والذي نهدف من خلاله إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين والواعظات المفكرات، جيل نؤمل أن يسهم بقوة في قيادة الرأي العام الديني.

وأشار الوزير إلى أن نجاح التجربة مع أشقائنا في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان في مجال القوافل الدعوية والتدريب المشترك كان دافعًا في تكرار هذه التجربة المتميزة حيث ستنطلق يوم 11 من سبتمبر المقبل الدورة التدريبية الثانية المشتركة بين الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق، وبين الأئمة والواعظات من جمهورية مصر العربية، حيث سيتم تدريب مجموعة مكونة من 10 أئمة و10 واعظات من السودان إلى جانب 10 أئمة و10 واعظات من مصر بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي ختام اللقاء أكد وزير الأوقاف أنه سيتم إضافة فرعين جديدين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الأول خاص بالواعظات من داخل مصر وخارجها في حفظ وتفسير القرآن الكريم، وتخصص له جائزة قدرها 50 ألف جنيه، والفرع الثاني خاص بالأئمة من داخل مصر وخارجها في حفظ وتفسير القرآن الكريم وتخصص له جائزة قدرها 50 ألف جنيه.

لقاء وزير الأوقاف والأئمة والواعظات
لقاء وزير الأوقاف والأئمة والواعظات
لقاء وزير الأوقاف والأئمة والواعظات
لقاء وزير الأوقاف والأئمة والواعظات
لقاء وزير الأوقاف والأئمة والواعظات

المصرى اليوم

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