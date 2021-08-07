أوزبكستان: ترشيح الرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رشح الحزب الديمقراطي الليبرالي في أوزبكستان، الرئيس الحالي للبلاد، شوكت ميرضيائيف، للانتخابات الرئاسية المقرر إجرؤها في 24 أكتوبر المقبل.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة السياسية للحزب، فإنها قررت في اجتماعها ترشيح ميرضيائيف للانتخابات الرئاسية.

وفي ديسمير عام 2016، فاز مرشح الديمقراطي الليبرالي، ميرضيائيف بـ 88.61 %من الأصوات في الانتخابات التي نافسه فيها 3 مرشحين، ليتولى الرئاسة لولاية مدتها 5 أعوام.

وفي شهر يوليو الماضي، أعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات صائن الدين نظام خوجاييف، أن اللجنة حددت 24 أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.