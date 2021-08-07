أخبار عاجلة

"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مظاهرات في 150 مدينة فرنسية احتجاجًا على التطعيم الإلزامي بلقاحات كورونا

Print
مظاهرات في 150 مدينة فرنسية احتجاجًا على التطعيم الإلزامي بلقاحات كورونا مظاهرات في 150 مدينة فرنسية احتجاجًا على التطعيم الإلزامي بلقاحات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرجت مظاهرات في أكثر من 150 مدينة فرنسية، احتجاجًا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي.

وكان قد دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة التطعيم باللقاحات، بينما تَلَقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل، يشكلون 65.9 % من السكان؛ وفقًا لـ«فرانس 24».

وسيتم السماح لحاملي التصريح الصحي (أي الأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحصًا لـ«كوفيد-19» نتيجته سلبية، أو شهادة التعافي من المرض) بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية، أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة بدءا من الإثنين المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

ضبط عامل يدير مسكنه كوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها بشبرا الخيمة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

إخماد حريق بإطار حافلة بطريق الصعيد في المنيا

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية

العثور على جثة شاب ملقاه بين الزراعات بإحدى قرى الدقهلية