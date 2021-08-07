مظاهرات في 150 مدينة فرنسية احتجاجًا على التطعيم الإلزامي بلقاحات كورونا

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خرجت مظاهرات في أكثر من 150 مدينة فرنسية، احتجاجًا على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي.

وكان قد دعا الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة التطعيم باللقاحات، بينما تَلَقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل، يشكلون 65.9 % من السكان؛ وفقًا لـ«فرانس 24».

وسيتم السماح لحاملي التصريح الصحي (أي الأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون فحصًا لـ«كوفيد-19» نتيجته سلبية، أو شهادة التعافي من المرض) بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية، أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة بدءا من الإثنين المقبل.