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الأهلي يدافع عن صدارة الدوري أمام سيراميكا الليلة

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الأهلي يدافع عن صدارة الدوري أمام سيراميكا الليلة الأهلي يدافع عن صدارة الدوري أمام سيراميكا الليلة

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على سيراميكا، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة تصدر قمة جدول المسابقة، في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وفي رصيده61 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن صاحب المركز الثاني.
خاض الأهلي 27 جولة حقق الفوز في 18مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة».
وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض سيراميكا مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر في 8 مباريات.
وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة كلاً من: ‏
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومروان محسن، ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

المصرى اليوم

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