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اتحاد الكاراتيه: ذهبية فريال أشرف نتاج تعب وجهد وتخطيط سنوات

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اتحاد الكاراتيه: ذهبية فريال أشرف نتاج تعب وجهد وتخطيط سنوات اتحاد الكاراتيه: ذهبية فريال أشرف نتاج تعب وجهد وتخطيط سنوات

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أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه عن سعادته لانتزاع الميدالية الذهبية في أول مشاركة للعبة بدورة الألعاب الأوليمبية للكبار التي أقيمت في طوكيو والتي جاءت عن طريق فريال أشرف.
أكد الدهراوي أن هذا الإنجاز تاريخيا نظرا لأنها أول ميدالية في أول مشاركة للعبة عبر تاريخ الأوليمبياد.. كما أنها الميدالية الذهبية الوحيدة للبعثة المصرية في دورة الألعاب.
أوضح الدهراوي أن الإنجاز التاريخي تحقق بفضل تكليل لمجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذي حرصوا على تحقيق هدف غالٍ وهو انتزاع ميداليتين على الأقل.
أشار رئيس الاتحاد إلى أن الجميع عمل على قدم وساق من أجل تحقيق ميداليات في الأوليمبياد وهو ما تحقق عبر ذهبية فريال أشرف وبرونزية جيانا فاروق، مشيرا إلى أن الاتحاد عمل مع جميع اللاعبين بمنتهى المساواة دون تفرقة في فترة الإعداد للأوليمبياد ليتكلل المجهود بالنجاح الغالي.

المصرى اليوم

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