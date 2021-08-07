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بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة "الرؤية" الفضائية

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خلال لقاء الخالدي مع الضاحي

بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة

الْتقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، المدير العام لقناة "الرؤية" الفضائية طلال بن علي الضاحي، في إطار تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم الجانبين.

وفي مستهلّ اللقاء، أكد الخالدي خلال اللقاء، أهمية تعزيز أوجه التعاون بين المؤسسات التنموية؛ مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الغرفة في إبراز الرسالة الاقتصادية والاجتماعية بالتواصل من الوسائل الإعلامية المختلفة.

من جهته أشاد طلال الضاحي بالدور الذي تقدمه غرفة الشرقية تجاه مجتمع الأعمال في المنطقة، والإسهامات التي تقدّمها والتي تصب في صالح تطوير آليات العمل في الوسط الاقتصادي وأهمية بلورة التعاون بين الغرفة والقناة وفق إطار يخدم جهود التنمية الاقتصادية، ويعزز الرسالة الإعلامية في الجهتين.

فيما نوّه أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بأهمية التعاون والتكامل بين القنوات الإعلامية وغرفة الشرقية؛ مشيرًا إلى الدور الإعلامي المنوط بقناة الرؤية.

بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة

بحث سُبل التعاون بين غرفة الشرقية وقناة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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