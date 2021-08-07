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سوريا تصدر بيانا وترد على اتهامات إسرائيل «المفبركة» ضد إيران

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سوريا تصدر بيانا وترد على اتهامات إسرائيل «المفبركة» ضد إيران سوريا تصدر بيانا وترد على اتهامات إسرائيل «المفبركة» ضد إيران

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علقت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، على ما وصفتها الاتهامات المفبركة من قبل «إسرائيل» وأمريكا وبعض الدول الغربية ضد إيران، مجددة تضامنها ووقوفها معها إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية.

ونقلت «وكالة الأنباء السورية- سانا»، عن مصدر رسمي قوله: «تدين الجمهورية العربية السورية بشدة، الاتهامات المفبركة التي تحيكها إسرائيل والإدارة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها، والتي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج لإيران».

وأعرب المصدر عن ثقته بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأمريكي والغربي، مضيفا أن هذه الاتهامات لن يكون لها أي تأثير على خيارات إيران الوطنية ودورها البناء في حفظ الاستقرار في المنطقة.

وتعرضت سفينة «ميرسر ستريت» التابعة لشركة الشحن «زودياك» التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية، يوم الخميس قبل الماضي، لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

المصرى اليوم

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