أخبار عاجلة

"تعليم الأحساء" توحّد "الممارسات الإشرافية" إلكترونياً -
شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج -
كيّ بالنار وضرب بالعصا على الرأس.. أبها تشهد تنفيذ حكم القصاص في سعودي قتل زوجته -
"أمير الشرقية" يطلع على تقارير المشاريع ونِسَب إنجازها بالمنطقة -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الصحة الروسي: الموجة الثالثة من جائحة كورونا أكثر عدوانية

Print
وزير الصحة الروسي: الموجة الثالثة من جائحة كورونا أكثر عدوانية وزير الصحة الروسي: الموجة الثالثة من جائحة كورونا أكثر عدوانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن الموجة الثالثة من جائحة أكثر عدوانية من سابقاتها، بسبب تغير المتحور.

وقال موراشكو أمام الصحفيين، اليوم السبت: "إن الموجة الثالثة بفضل تغير المتحور تعد أكثر عدوانية وأسرع انتشارا بين الناس".

وذكر أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يعتبر أكثر عدوى، ويتميز بقصر فترة حضانة الفيروس والوقت الذي يسبق ظهور المضاعفات الشديدة. وأضاف: "كثيرا ما نرى أنه بالفعل في اليوم الخامس (بعد العدوى بهذا المتحور) تظهر مضاعفات خطيرة هائلة".

وتابع: "على كل شخص أن يتذكر أنه يجب الذهاب إلى الطبيب في اليوم الأول حقا والحصول على الأدوية واستخدامها، ففي هذه الحالة وحدها تبقى النتائج ضمن المعيار المعتاد".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو