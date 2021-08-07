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جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء تقيم يومًا تعريفيًا بأنشطة الجمعية

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جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء تقيم يومًا تعريفيًا بأنشطة الجمعية جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء تقيم يومًا تعريفيًا بأنشطة الجمعية

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نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري، فرع شمال سيناء، اليوم السبت، يومًا تعريفيًا بأنشطة الجمعية، وذلك بمقر فرع الجمعية في مدينة العريش، بحضور عدد كبير من المتطوعين الجدد.

وأكد عمر محمد، مدير فرع جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء،في بيان، أن عمل الهلال الأحمر يرتكز على الجهود التطوعية لتحسين الحياة للفئات الفقيرة، بجانب تقديم جهود الإغاثة خلال الكوارث..مشيرًا إلى أن لجمعية الهلال الأحمر فروع في مختلف المحافظات ومن بينها محافظة شمال سيناء.

واستعرض محمد عدد من المجالات المتاحة للتطوع ضمن فريق الهلال الأحمر بشمال سيناء، بجانب الجهود التي بذلها أعضاء فريق التطوع خلال الفترة الماضية من خلال توزيع المساعدات المتنوعة على المستحقين، والمشاركة في مختلف الفاعليات التي تنظمها مختلف الجهات على مستوى المحافظة.

وعلي هامش اللقاء التعريفي تم اختيار عدد من المتطوعين الجدد من الشباب والفتيات ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للالتحاق بفريق التطوع.

المصرى اليوم

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