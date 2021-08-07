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لبنان تشكو إسرائيل للأمم المتحدة بسبب قصفها الأخير

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لبنان تشكو إسرائيل للأمم المتحدة بسبب قصفها الأخير لبنان تشكو إسرائيل للأمم المتحدة بسبب قصفها الأخير

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كشفت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، أنها توجه برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.

وطالبت الوزيرة في البرقية بإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان، بأشد العبارات لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، مناطق في جنوب لبنان.

المصرى اليوم

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