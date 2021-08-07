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محافظ الوادي الجديد: بدء موسم حصاد التمور

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محافظ الوادي الجديد: بدء موسم حصاد التمور محافظ الوادي الجديد: بدء موسم حصاد التمور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن بدء موسم حصاد التمور، متمنيًا أن يكون موسم خير وبركة لجميع المزارعين والمنتجين والمصدرين من أهالي المحافظة.

وأكد أنه نظراََ لجودة تمور المحافظة وبعد نجاح موسم العام الماضي، وتكاتف جهود المنتجين والمصدرين، ودعم المحافظة بالترويج والدعاية للمنتج والاشتراك في جميع المعارض الداخلية والخارجية، والتي لاقت استحسان السوق المحلية والعالمية، واتباع سياسة العرض والطلب، فقد تراوح السعر بداية هذا الموسم بين ١٥ و١٦ جنيها للكيلو، مع توقع زيادة السعر خلال الموسم.

كانت المحافظة قامت بتخصيص سوق لعرض منتجات التمور، وتخفيض القيمة الإيجارية لـ ٥٠ جنيهاً شهرياََ، دعما لجميع المنتجين لهذا المحصول الإستراتيجي.

المصرى اليوم

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