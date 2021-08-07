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البرازيل تتوج بذهبية أولمبياد طوكيو بعد الفوز على إسبانيا

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البرازيل تتوج بذهبية أولمبياد طوكيو بعد الفوز على إسبانيا البرازيل تتوج بذهبية أولمبياد طوكيو بعد الفوز على إسبانيا

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نجح البرازيلي في التتويج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للرجال، بعد الفوز على إسبانيا 2-1 ضمن أولمبياد طوكيو 2020، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

وافتتحت البرازيل التسجيل عن طريق ماثيوس كونها، قبل أن تتعادل إسبانيا في الدقيقة 61 بهدف سجله ميكيل اويارزابال، ليلجأ الفريقين للعب وقت إضافي.

ونجح المهاجم البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، في اقتناص هدف الفوز الذهبي الثاني لبلاده في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة، التي جرت على استاد "نيسان" في مدينة يوكوهاما اليابانية.

المصرى اليوم

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