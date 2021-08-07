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دومينيك راب: بريطانيا ستحمي صحفيين أفغان يواجهون خطرا وشيكا

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دومينيك راب: بريطانيا ستحمي صحفيين أفغان يواجهون خطرا وشيكا دومينيك راب: بريطانيا ستحمي صحفيين أفغان يواجهون خطرا وشيكا

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أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن المملكة ستدرس منح اللجوء لأفغان تعاونوا مع وسائل إعلام بريطانية، في حال تعرض حياتهم للخطر الوشيك في ظل تقدم حركة «طالبان» في أفغانستان.

جاء ذلك في رسالة وجهها راب ردا على رسالة نشرت قبل أيام وتحمل توقيع جميع الصحف البريطانية الكبرى وشبكات تلفزيونية مثل «سكاي نيوز» و«آي تي إن»، دعت إلى إطلاق برنامج لإصدار تأشيرات الدخول للأفغان الذين تعاونوا مع وسائل الإعلام البريطانية، على خلفية تقدم حركة «طالبان» في أفغانستان.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن راب قوله إن الحكومة يمكن أن تنظر في «حالات فردية استثنائية، في حال وجود أدلة تشير إلى مواجهتهم (الصحفيون الأفغان) الخطر الوشيك بسبب طبيعة تعاونهم مع بريطانيا».

وذكر الوزير أن لندن تقر «بشجاعة الصحفيين الأفغان الذين تعاونوا بلا كلل لدعمهم في دفاعهم عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان»، مضيفا أن «الصحافة الأفغانية الحيوية هي من أكبر إنجازات أفغانستان خلال السنوات الـ19 الأخيرة، ويجب الاحتفاء بها وحمايتها».

المصرى اليوم

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