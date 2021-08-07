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تعليم الوادي الجديد: بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية غدًا

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تعليم الوادي الجديد: بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية غدًا تعليم الوادي الجديد: بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية غدًا

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، أنه سيتم غدا الأحد إجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية والمقامة بمدينة الضبعة بمرسى مطروح، تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحرصا على إتاحة الفرصة لطلاب المحافظة بالشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية المتميزة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يجرى عقد الاختبارات بمقر مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية وأقسام التطوير بإدارتي الداخلة والفرافرة.

ووجه بضرورة ارتداء الطلاب وجميع القائمين بالعمل للكمامات الواقية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، حيث يعد التعليم الفنى إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة في ربط التعليم بسوق العمل وإعداد طالب يمتلك العديد من المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

المصرى اليوم

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