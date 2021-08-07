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تضم 17 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى

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تضم 17 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد تضم 17 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى

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وصلت إلى مستشفى المركزي بشمال سيناء، اليوم السبت، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 17 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية لمدة أسبوع.

وأشار شوكة إلى استمرار وصول أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، بمختلف التخصصات، تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة عند وصولها إلى مدينة بئر العبد، الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

المصرى اليوم

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