رئيس القابضة للمياه يوجّه بسرعة التعامل مع الشكاوى

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أكد المهندس سعيد بدة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب على أهمية المياه وتأمين وصولها إلى المواطنين، موجها بسرعة التعامل مع كافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، يرافقه المهندس مصطفي عبدالفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء والمهندس شريف فريد رئيس قطاع التحلية بالشركة.

وأشار بيان للشركة إلى أن الجولة شملت زيارة تفقدية لمحطتى تحلية المساعيد 1 و2 بالعريش للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطتين ومدى الجاهزية الفنية لتدعيم وتأمين ضخ المياه لمدينة العريش.

وأعلن البيان عن تشديد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على أن وصول المياه للمدينة هو أمر حيوى لا يمكن التهاون فيه. موجها بسرعة التعامل مع كافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وأضاف البيان أن الجولة شملت أيضا زيارة تفقدية لمحطتى تحلية مياه البحر في منطقة الريسة بمدينة العريش للاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل، والوقوف على الحالة الفنية للمحطتين ومدى الجاهزية الفنية لتدعيم وتأمين إمدادات المياه بالمدينة، موجها بمتابعة إجراءات الصيانة الدورية للمحطات في موعدها للحفاظ على الحالة الفنية لها.. كما وجه بمتابعة تدريب الكوادر البشرية الموجودة لتكون على أعلى مستوى للحفاظ على الاستثمارات التي تقدمها الدولة في هذا المجال.

كما شملت الجولة زيارة موقع محطة الصرف الصحى الرئيسية في العريش للوقوف على كم الأعمال المطلوب تنفيذها استعداداً لدخول المحطة ضمن خطة الاحلال والتجديد، والاستماع إلى العاملين بالمحطة حول نسبة الكفاءة الفنية للمحطة في الوقت الحالى ومعدلات كفاءتها بعد الأعمال المزمع تنفيذها في خطة الاحلال والتجديد بالمحطة لخدمة جميع مواطنى العريش.