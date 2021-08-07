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«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار والأسماك وبازار بورسعيد الجديد (صور)

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تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السبت، سوق الخضار والفاكهة والأسماك، وبازار بورسعيد الجديد في حي العرب ببورسعيد، واللذان تم إنشاؤهما على طراز حضاري للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة.

وتابع الوزير والمحافظ، سير العمل داخل سوق السمك وسوق الخضروات، وتقديم الخدمات المواطنين، كما حرصا على لقاء البائعين والحديث معهم حول السلع المقدمة للمواطن وآرائهم فى المشروعات التى شهدتها بورسعيد.

وأشاد الوزير، بالتطور الذي شهده سوق السمك وبيع الأسماك الطازجة وطهوها وتناولها في محلات مخصصة داخل السوق، والتي يقبل عليها أبناء المحافظات الأخرى وحصولهم على خدمة مميزة في مكان واحد وكذلك بازار بورسعيد الذي جمع محلات وأسواق الخضر جملة وقطاعي.

من جانبه، وجه المحافظ الشكر للقيادة السياسية والوزراء المعنيين على تطوير بورسعيد وإنهاء عصر الاسواق العشوائية وإقامة مجمعات عمرانية على أعلى مستوى ساهمت فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وجاءت مواكبة للتنمية التى تحدث فى كافة القطاعات.

«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد الجديد
«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد الجديد
«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد الجديد
«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد الجديد
«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد الجديد
«شعراوي والغضبان» يتفقدان سوق الخضار و الأسماك وبازار بورسعيد الجديد

المصرى اليوم

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