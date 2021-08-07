«سياحة النواب»: نقل مركب «خوفو» تستهدف الحفاظ على أقدم مصنوع خشبي في التاريخ

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قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن عملية نقل مركب خوفو الأول من مكان عرضه بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير والتى تمت فجر السبت، تستهدف الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، في التاريخ الإنساني

و اضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم السبت، أن مركب خوفو الأول يبلغ عمره أكثر من 4600 عام، وعملية النقل التي تمت من شأنها أن تساعد على عرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميته بالمتحف المصري الكبير، حيث ان وسائل العرض ووسائل الحفاظ على المركب في منطقة الأهرامات لم تواكب أساليب وطرق العرض الحديثة والمتطورة، فكان لابد من نقله للحفاظ عليه للأجيال القادمة.

ووجه «هندى» التحية لفريق العمل من وزارة الآثار على جهودهم في عملية نقل مركب خوفو الأول وتابع أنه واحد من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة والفريدة، وأن نجاح عملية النقل يؤكد على أن فريق العمل لم يترك شيئا فيه للصدفة أو التجربة؛ فهي نتاج جهد وتعب ومجهود ودراسة وتخطيط وإعداد وعمل جاد.

واستقبل، في الساعات الأول من فجر اليوم السبت، المتحف المصري الكبير مركب الملك خوفو الأول، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقله من مكان عرضه بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصري الكبير.

و يهدف مشروع نقل مركب خوفو الأول إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، في التاريخ الإنساني، وهو مركب خوفو الأول الذي يبلغ عمره أكثر من 4600 عام، وعرضه بطريقة لائقة تتناسب مع أهميته بالمتحف المصري الكبير.