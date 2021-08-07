«شباب النواب» تُهنىء فريال بذهبية الكاراتيه و«الجندى» بفضية الخماسي

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قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن فوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020، إنجاز تاريخي في ظل رعاية غير مسبوقة للرياضة المصرية والرياضيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أضاف «حسين»، في تصريحات صحفية اليوم السبت إن الانجاز الذي حققته فريال أشرف يأتي استمرارا لتفوق المرأة المصريه في كل المجالات، بفضل دعم القيادة السياسية التي أعطت المراة حقوق لم تشهدها من قبل، موجها التهنئة لها وللاعب احمد الجندي صاحبة الفضية الثانية للفراعنة في الألعاب الأولمبية بعدما اقتنص أحمد الجندي الفضة في الخماسي الحديث.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بحصول مصر علئ 6 ميداليات في طوكيو 2020 والتي تعد اعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر لافتا إلى ان نتائج مصر رفعت تصنيفا العالمي اكثر من ٣٠ مركز بعد حصولنا على ذهبية وفضية.

وفازت مصر ب ٦ ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم.

والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم. والثالثة لمحمد إبراهيم السيد «كيشو» في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم. والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.