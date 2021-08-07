أخبار عاجلة

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

حزب الله اللبناني: مستعدون للرد على إسرائيل

Print
حزب الله اللبناني: مستعدون للرد على إسرائيل حزب الله اللبناني: مستعدون للرد على إسرائيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إن الحزب التزم علنا بأن أي اعتداء على لبنان، لا بد أن يقابل بالرد المناسب، جاء ذلك في تصريحات له ردا على التوتر الدائر بين جنوب لبنان وإسرائيل.

وقال قاسم في تصريحات نقلتها قناة «الميادين»، نحن جاهزون للرد، وما فعله حزب الله هو رد على عدوان، كل العالم رأى هذا العدوان ولا يمكن أن نسكت عليه.

وأشار إلى أن الحزب مستعد للرد في أي لحظة إذا حصل أي تطور وأي اعتداء من قبل إسرائيل.

وأضاف لا نعتقد أن الأمور تذهب باتجاه التصعيد، ومع ذلك فإن حزب الله جاهز في الميدان ويدافع بكل ثقة وقرار وعزيمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«لصوص لكن أغبياء».. صعقوا سائق أوبر واصطدموا بجبل ونهايتهم السجن 3 سنوات (التفاصيل)

«لصوص لكن أغبياء».. صعقوا سائق أوبر واصطدموا بجبل ونهايتهم السجن 3 سنوات (التفاصيل)

العثور على جثة طفل غرق بمياه النيل منذ 20 يوما بمركز إسنا جنوب الأقصر

العثور على جثة طفل غرق بمياه النيل منذ 20 يوما بمركز إسنا جنوب الأقصر

سقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل.. إصابة طالبة بكسر بقاع الجمجمة في بنها

سقطت من الطابق الثالث أثناء نشر الغسيل.. إصابة طالبة بكسر بقاع الجمجمة في بنها

«الداخلية» تواصل حملاتها على قطاع أمن المنافذ

«الداخلية» تواصل حملاتها على قطاع أمن المنافذ