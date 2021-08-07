حزب الله اللبناني: مستعدون للرد على إسرائيل

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قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، إن الحزب التزم علنا بأن أي اعتداء على لبنان، لا بد أن يقابل بالرد المناسب، جاء ذلك في تصريحات له ردا على التوتر الدائر بين جنوب لبنان وإسرائيل.

وقال قاسم في تصريحات نقلتها قناة «الميادين»، نحن جاهزون للرد، وما فعله حزب الله هو رد على عدوان، كل العالم رأى هذا العدوان ولا يمكن أن نسكت عليه.

وأشار إلى أن الحزب مستعد للرد في أي لحظة إذا حصل أي تطور وأي اعتداء من قبل إسرائيل.

وأضاف لا نعتقد أن الأمور تذهب باتجاه التصعيد، ومع ذلك فإن حزب الله جاهز في الميدان ويدافع بكل ثقة وقرار وعزيمة.