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لبنان سيشكو إسرائيل في الأمم المتحدة على قصفها أراضيه

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لبنان سيشكو إسرائيل في الأمم المتحدة على قصفها أراضيه لبنان سيشكو إسرائيل في الأمم المتحدة على قصفها أراضيه
"عكر" طالبت بإدانة الاحتلال على انتهاك سيادة بلادها

لبنان سيشكو إسرائيل في الأمم المتحدة على قصفها أراضيه

وجّهت وزيرة الخارجية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اليوم (السبت)، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ للتقدم بشكوى ضد إسرائيل.


وطالبت "عكر" في البرقية بإدانة القصف الإسرائيلي الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 أغسطس 2021، بأشد العبارات؛ لما يشكله من انتهاك صارخ لسيادته، ولميثاق الأمم المتحدة، ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن؛ لا سيما القرار 1701؛ وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي أمس للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تَبَنته مليشيا حزب الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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