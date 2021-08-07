أخبار عاجلة

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا -
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الزراعة»: 10 نصائح وإرشادات لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة

Print
«الزراعة»: 10 نصائح وإرشادات لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة «الزراعة»: 10 نصائح وإرشادات لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأجهزة الفنية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتنفيذ برامج لتوعية المزارعين والمربين والصيادين بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها حاليا وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

يأتي ذلك بينما أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة نصائح وإرشادات لتخفيف اثار الحرارة على الأسماك في المزارع السمكية والحد من تعرض الأسماك للعديد من الأمراض الناتجة عن الآثار السلبية لإرتفاع درجات الحرارة، والتي تشمل علي 10 نصائح فنية للحفاظ علي إنتاج الأسماك خلال فترة التربية في فصل الصيف مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية في تصريحات صحفية السبت ان الاسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخري حيث أن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة مثلي للأداء الأمثل صيفا وشتاء من حيث الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الاجهاد البيئية.

وأضاف «مصيلحي»، إن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين، مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري و انتشار الأمراض.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية انه لابد من أخد الأحتياطات اللازمة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة ومن أهم هذه الإجراءات المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه، والمتابعة بإستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .

وأشار «مصيلحي»، إلي أهمية الأحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة، والعمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه، لافتا إلي أهمية التقليل من معدلات التغذيه أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجه .

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية انه يجب الإلتزام بالعمل على تشغيل البدالات اطول فتره ممكنه خلال النهار لتقليب طبقات المياه و زياده ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد عن 1.5متر ، مشيرا إلي أهمية تشغيل الري بشكل دائم اثناء النهار لدخول اكبر كميه من المياه الجديده للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضه في الامونيا وال pH أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياة في الأحواض المعالجه بالبروبايوتك.

‏ونبه «مصيلحي»، إنه يفضل التغذيه بالاعلاف المضادة للاجهاد وذلك في الساعات الأولي من اليوم قبل ارتفاع حراره المياه ومتاخرا بعيدا عن ساعة الذروة والتقليل قدر الإمكان من الاعلاف الغاطسه في الفتره المقبله والاعتماد على الاعلاف الطافيه وخصوصا لاسماك البلطي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس