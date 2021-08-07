«الزراعة»: 10 نصائح وإرشادات لمزارعي الأسماك لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأجهزة الفنية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتنفيذ برامج لتوعية المزارعين والمربين والصيادين بكيفية التعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليا وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

يأتي ذلك بينما أصدرت الهيئة العامة للثروة السمكية مجموعة نصائح وإرشادات لتخفيف اثار الحرارة على الأسماك في المزارع السمكية والحد من تعرض الأسماك للعديد من الأمراض الناتجة عن الآثار السلبية لإرتفاع درجات الحرارة، والتي تشمل علي 10 نصائح فنية للحفاظ علي إنتاج الأسماك خلال فترة التربية في فصل الصيف مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية في تصريحات صحفية السبت ان الاسماك مثل سائر الكائنات الحية الأخري حيث أن كل نوع من الأسماك له درجة حرارة مثلي للأداء الأمثل صيفا وشتاء من حيث الحيوية ونسبة الإعاشة والنمو والمقاومة للعديد من المسببات المرضية وعوامل الاجهاد البيئية.

وأضاف «مصيلحي»، إن زيادة درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة نشاط الميكروبات المحبة للحرارة مما يؤدى لزيادة احتمالية حدوث أمراض، فضلاً عن ازدهار الطحالب وما ينتج عنها من أضرار، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى زيادة استهلاك الغذاء وزيادة المخلفات العضوية، ونقص الأكسجين الذائب، وتتأثر الزريعة بصورة أكبر نتيجة انخفاض الأكسجين، مما يتسبب في حدوث إجهاد حراري و انتشار الأمراض.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية انه لابد من أخد الأحتياطات اللازمة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة ومن أهم هذه الإجراءات المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة الصحية للأسماك خلال فترات ارتفاع الحرارة أو نقص إمدادات المياه، والمتابعة بإستمرار والتواجد على الأرض وخاصة الأحواض ذات الكثافات السمكية العالية .

وأشار «مصيلحي»، إلي أهمية الأحتفاظ بأكسجين الطوارئ لوقت ارتفاع درجة الحرارة أو الشبورة، والعمل على تحليل المياه بأقصى سرعة ممكنة سواء كان هناك مشاهدات سلبية من عدمه، لافتا إلي أهمية التقليل من معدلات التغذيه أو توقفها إذا لزم الأمر لحين انكسار هذه الموجه .

وأوضح رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية انه يجب الإلتزام بالعمل على تشغيل البدالات اطول فتره ممكنه خلال النهار لتقليب طبقات المياه و زياده ارتفاع عمود المياه في الأحواض بحيث لا يقل عن 1.25 متر ولا يزيد عن 1.5متر ، مشيرا إلي أهمية تشغيل الري بشكل دائم اثناء النهار لدخول اكبر كميه من المياه الجديده للأحواض إذا كانت مياه المصدر منخفضه في الامونيا وال pH أو الاعتماد علي التقليب الداخلي للمياة في الأحواض المعالجه بالبروبايوتك.

‏ونبه «مصيلحي»، إنه يفضل التغذيه بالاعلاف المضادة للاجهاد وذلك في الساعات الأولي من اليوم قبل ارتفاع حراره المياه ومتاخرا بعيدا عن ساعة الذروة والتقليل قدر الإمكان من الاعلاف الغاطسه في الفتره المقبله والاعتماد على الاعلاف الطافيه وخصوصا لاسماك البلطي.