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وزير الرياضة يوجه فريال أشرف قبل ذهبية الكاراتيه .. صور

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وزير الرياضة يوجه فريال أشرف قبل ذهبية الكاراتيه .. صور وزير الرياضة يوجه فريال أشرف قبل ذهبية الكاراتيه .. صور

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تقمص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دور المدرب والمدير الفني لبطلة في الكاراتيه فريال اشرف عبدالعزيز التي توجت بذهبية الكاراتيه اليوم حيث استغل وزير الرياضة سابق خبرته بصفته بطلا في الكاراتيه وقام بتوجيه فريال ومنحها بعض التعليمات قبل المباريات النهائية

واستدعي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة اللاعبه ومدربها قبل المباراة النهائية وتحدث معها من المدرجات ومنحها بعض التعليمات فضلا عن تحفيزها نفسيا ومعنويا من اجل الفوز

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة فريال أشرف عبدالعزيز لاعبة الوطني للكارتيه بعد فوزها في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 61 كجم، والحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة بطوكيو باليابان.

قدم الوزير التهنئة للبعثة المصرية على الميدالية التاريخية في الكاراتيه والظهور المميز للاعبي المنتخب للكاراتية طوال مشوارهم بدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو، وقدرتهم على تحقيق ميدالية برونزية عن طريق جيانا فاروق، والذهبية عن طريق فريال عبدالعزيز بخلاف ظهور باقي اللاعبين بمستوي مشرف في باقي المنافسات.

وفازت اللاعبة المصرية فريال اشرف عبدالعزيز على منافساتها ارينا زاريتيتش من اذربيجان بنتيجة ٢-٠ في المباراة النهائية لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الاوليمبياد.

ويرتفع حصاد البعثة المصرية من الميداليات إلى ٦ ميداليات بواقع 4 ميداليات برونزية من خلال «هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو، ومحمد كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه»، وميدالية فضية للاعب احمد الجندي في الخماسي الحديث، وذهبية في الكاراتيه للاعبة فريال أشرف عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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