«فطوم» وسلوى وهبى و «نجاة»..شخصيات لاتنسى جسدتها دلال عبد العزيز

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بين المسرح والتليفزيون والسينما تألقت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، لتبهر الجمهور بأدائها السهل الممتنع كما يقولون، بداية من براعتها في تجسيد الفتاة الطيبة مرورًا بأدوار الشر والمرأة اللعوب وصولًا إلى تقديم أدوار الأم والعجائز رغم أنها لم تكن قد بلغت الـ60 من عمرها.

دخلت دلال عبدالعزيز محمد، ابنة قرية فرغان، إحدى قرى ديرب نجم، المجال الفنى في عام 1977، ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل «بنت الأيام»، فبعدما تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج نور الدمرداش ثم عملت مع «ثلاثى أضواء المسرح» في بداية تعارفها بالجمهور، وحصلت على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز في الناس في كفر عسكر

دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز

وكان المسرح بوابة نجوميتها، حين شاركت الثنائى جورج سيدهم وسمير غانم في «أهلًا يا دكتور» عام 1981، ثم شاركت في عام 1984 جورج سيدهم مسرحيته «جواز مع الاشتراك في الأرباح»، وأخذت دور البطولة أمام فؤاد المهندس في مسرحية «هالة حبيبتى» عام 1985، وانطلقت مع سمير غانم في مسرحية «فارس وبنى خيبان» عام 1987، ثم «أنا هايص وأخويا لايص» 1992، وقدمت أيضا «حب في التخشيبة» مع جورج سيدهم في عام 1994، و«جوازة طليانى» مع يحيى الفخرانى في 1998، وغيرها.وقدمت «دلال» الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون، وأدوارها تعد من العلامات المضيئة التي لا تنسى، ومن أبرزها شخصية سلوى وهبى في مسلسل «لا» أمام يحيى الفخرانى الذي عرض في عام 1994، و«نعمة» في مسلسل «حديث الصباح والمساء» تلك الشخصية المليئة بالحكمة كلما تقدمت في العمر، والشريرة «فطوم» في مسلسل «الناس في كفر عسكر» التي تضع خطة للاستيلاء على أرض عائلة «عوف» من خلال زواج ابنهم «أمين» من «صالحة عوف».وبرعت «دلال» خلال السنوات الأخيرة في أدوار الأم، كما في مسلسل «سابع جار»، الذي عرض في عام 2017 ولعبت شخصية الأم الصديقة والقريبة لأبنائها، والتى تشاركهم حالاتهم المختلفة، وتقف إلى جوار أبنائها في كل المواقف الصعبة التي تعرضوا لها حتى وإن اختلفت معهم، كما تألقت بدور الأم الشعبية في مسلسل «ملوك الجدعنة» أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان وياسمين رئيس.ووصل رصيد دلال عبدالعزيز إلى 113 مسلسلًا، و59 فيلمًا سينمائيًا، و9 مسرحيات، إضافة إلى مسلسلين إذاعيين، كما شاركت في 3 مواسم من فوازير رمضان منها موسمان مع «فطوطة».