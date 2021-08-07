موسيمانى يتحفظ على التعاقد مع أحمد سمير

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رفضت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم، ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن لجنة التعاقدات لن تدخل في أي مفاوضات مع أي لاعب مصري بعد ضم كريم فؤاد على أن تكون باقي الصفقات خارجية.

وقررت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي صرف النظر عن التعاقد مع أحمد سمير بناء على طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للقلعة الحمراء.

ونجحت لجنة التعاقدات في إنهاء التعاقد مع الثنائي الأفريقي ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني، وبيراسي تاوم القادم من صفوف برايتون الإنجليزي ولكن لم يعلن مسؤولو الأهلي الصفقتين بشكل رسمي حتى الآن.