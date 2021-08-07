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وصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق مع مسؤولي نادي وادي دجلة على إبرام صفقة تبادلية قوية، في ظل وجود رغبة قوية من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن وجود رغبة قوية من إدارة الناديين في انضمام مروان حمدي مهاجم القلعة البيضاء إلى صفوف فريق دجلة بالإضافة إلى مقابل مادي بسيط، بينما ينضم محمد هلال وعبدالعاطي نجما دجلة إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنها صفقة قوية يرغب مجلس إدارة الزمالك في ضمها خلال الفترة المقبلة لكنها حتى الآن متوقفة بسبب غموض موقف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.