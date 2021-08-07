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سموحة يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة إنبي

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سموحة يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة إنبي سموحة يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة إنبي

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادي سموحة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالإسكندرية تحت القيادة الفنية لأحمد سامي، لرفع معدل اللياقة البدنية قبل مواجهة فريق إنبى القوى، كما حرص مدرب سموحة على مذاكرة أوراق فريق إنبي قبل اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر الدوري الممتاز.

ويحاول أحمد سامي المدير الفني تجهيز محمد شكرى الظهير الأيسر العائد من إصابة طويلة في القدم أبعدته عن الملاعب قرابة الأربعة أشهر بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد.

وطالب أحمد سامي لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة جيدة قبل ختام الدوري الممتاز وإنهاء البطولة المحلية في مركز يليق بنادي سموحة وما قدمه الفريق على مدار الموسم وهو ما يأتي بالتركيز في اللقاءات الستة المتبقية وهي بالترتيب أمام إنبي وطلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

المصرى اليوم

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