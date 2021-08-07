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الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:09 مساءً
"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 01:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
بتعمل خير لأخر وقت..استمع إلى أخر رسالة صوتية للفنانة دلال عبدالعزيز
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 07 أغسطس 2021 04:06 مساءً
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