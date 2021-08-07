رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا.. إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها (صور)

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ودّعت الفنانة إيمي سمير غانم والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، إذ نشرت صورة تجمع دلال وسمير غانم سويًا، وكتبت عبر حسابها على موقع «انستجرام»: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبدالعزيز وفاتها عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال رامي رضوان في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

وكان رامي رضوان كشف عن تدهور حالتها الصحية مؤخرا، مؤكدا أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرة، والوضع الصحي صعب للأسف الشديد.