محافظ الغربية يناقش منظومة تطوير المخلفات بقيمة ٢٥ مليون يورو

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعاً مطولاً على مدار ٣ ساعات مع وفد من وزارة التنمية المحلية والفريق الاستشاري لمشروع كتشينر لمناقشة خارطة الطريق للمشروع والتي تتضمن إنشاء مصانع جديدة لتدوير القمامة بكل من دفرة ومركز قطور وكذلك إقامة نقطة وسيطة بمركز السنطة، بجانب إنشاء مراكز صيانة حديثة لسيارات ومعدات الحملات الميكانيكة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة لكافة القرى والعزب والوحدات المحلية المطلة على مصرف كتشينر.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ وجود دعم كامل من وزير التنمية المحلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى بكل طاقتها ومواردها إلى رفع مستوى أداء المنظومة مع تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب لنجاح المشروع بالقرى الواقعة على المصرف وفروعه، والذي يعتبر أحد أكبر وأهم المصارف التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث، حيث يمتد المصرف بطول يزيد على ٦٨ كم منها ٢٢ كم في محافظة الغربية، تبدأ من المحلة الكبرى مروراً بحدود محافظة كفر الشيخ وحتى البحر المتوسط.

كما أوضح المحافظ أن هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياه بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث، مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة تقدر بحوالي ٢٥ مليون يورو بدعم من (البنك الدولي للإعمار، الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية المحلية)، على أن تتم الاستفادة بهذا المشروع خلال ٥ سنوات هي مدة تنفيذ المشروع.

ومن جانبهم، أكد الوفد المشارك أن المشروع سيهتم بجميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة من الجمع والنقض والمعالجة وإعادة التدوير مع إنشاء مدافن صحية وفق معايير أوروبية وتكنولوجيا حديثة مطابقة للقوانين المصرية والدولية، وذلك بهدف الحد الكامل من التلوث الموجود حالياً في المصرف.