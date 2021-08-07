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فخور بابنتي.. يُهنئ البطلة فريال أشرف بذهبية طوكيو

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فخور بابنتي.. السيسي يُهنئ البطلة فريال أشرف بذهبية طوكيو فخور بابنتي.. يُهنئ البطلة فريال أشرف بذهبية طوكيو

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تقدّم الرئيس عبدالفتاح ، بالتهنئة لبطلة فريال أشرف، إذ قال: «أتقدم بالتهنئة لإبنة مصر البطلة فريال أشرف لحصولها على الميدالية الذهبية للكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات».

وأضافت: «فخور بإبنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية».

حققت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف أول ذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على بطلة العالم من أذربيجان في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، في منافسات وزن 61 ك.

وتأهلت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف إلى المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه 61 ك، بعد الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 5-4 لتواجه بطلة أذربيجان «بطلة العالم» في المباراة النهائية بعد قليل.

وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميدة عباسلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها «الأخوي» مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

المصرى اليوم

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