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بـ 30 مليون جنيه.. رمضان صبحي يتلقي عرضًا من الجزيرة الاماراتى

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بـ 30 مليون جنيه.. رمضان صبحي يتلقي عرضًا من الجزيرة الاماراتى بـ 30 مليون جنيه.. رمضان صبحي يتلقي عرضًا من الجزيرة الاماراتى

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تلقي رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الاول بنادى بيراميدز، والمنتخب الأوليمبي، عرضاً من الجزيرة الاماراتى، للانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل، وحدد مسؤولى النادى الاماراتى 30 مليون جنيه مبلغ مبدئي من أجل التعاقد مع لاعب بيراميدز.

ياتى ذلك في الوقت إلى تلقي فيه اللاعب 3 عروض من الدورى الفرنسي، لخوض تجربه، ولكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة، في ظل تلقيه عرضا من جالطه سراي التركي، ولكنه غير مفضل بالنسبه للاعب، وتاكدت الامرو ان اللاعب سيرحل عن بيراميدز في الموسم المقبل خاصة وانها رغبه الطرفين، وانتقل اللاعب لصفوف الفريق السماوي قادماهيدرسفيلد تاون بعد انتهاء فترة اعارته داخل النادى الاهلي.

المصرى اليوم

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