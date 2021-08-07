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لجنة الشباب بالنواب: ذهبية فريال ترسخ دور المرأة في الجمهورية الجديدة

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لجنة الشباب بالنواب: ذهبية فريال ترسخ دور المرأة في الجمهورية الجديدة لجنة الشباب بالنواب: ذهبية فريال ترسخ دور المرأة في الجمهورية الجديدة

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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فريال أشرف عبد العزيز لاعبة الوطني للكاراتية بعد فوزها بذهبية الكاراتية وزن أكثر من 61 كجم، بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة بطوكيو باليابان.


وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للبطلة المصرية بالتتويج بذهبية طوكيو 2020، وصناعة الحدث في المحفل العالمي بعد أن أصبحت أول إمرأة مصرية في التاريخ تحقق ميدالية ذهبية في الأولمبياد"

وأضاف: "تتويج فريال بذهبية طوكيو 2020، يرسخ واحدة من أسمى قواعد الجمهورية الجديدة، التي رسمها السيد الرئيس عبدالفتاح منذ أول يوم له في تولي مسئولية البلاد، بالإعتماد على المرأة المصرية ودعم دورها الأساسي في تكوين الشخصية المصرية لتطوير وطننا الغالي وبناء الحديثة".

وتابع: "تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق الميدالية التي تضاف للرياضة المصرية، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لفريال على تحقيق هذا الإنجاز الكبير"، مشيرا إلى أن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية في الدعم الغير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، والتي تتطلع للتخطيط للفوز بالمزيد من الميداليات الأولمبية والعالمية خلال السنوات والدورات المقبلة بما يليق باسم مصر في الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأتم: "نرجوا الله دوام التقدم والتوفيق للرياضة المصرية في الدورات الأولمبية المقبلة لتحقيق المزيد مِن الميداليات"، وفازت فريال على منافساتها ارينا زاريتيتش من أذربيجان بنتيجة 2 / 0 في المباراة النهائية لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد.
وحققت بعثة مصر في أولمبياد طوكيو عدد 6 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية.

المصرى اليوم

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