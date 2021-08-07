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فرنسا تتوج بالميدالية الذهبية لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك

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فرنسا تتوج بالميدالية الذهبية لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك فرنسا تتوج بالميدالية الذهبية لكرة اليد بعد الفوز على الدنمارك

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توج منتخب فرنسا بذهبية منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على نظيره الدنماركي في المباراة النهائية التي أقيمت ظهر اليوم.

وجاء تتويج منتخب فرنسا عن جدارة واستحقاق بعد فوزه على الدنمارك بطل العالم بنتيجة 25-23.

وأنهت فرنسا الشوط الأول متقدمة بنتيجة 14-10 قبل أن تواصل أفضليتها وتظفر بالميدالية الذهبية الثالثة في تاريخها.

وبذلك انفردت فرنسا بالرقم القياسي كأكثر فريق توج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بعدما كانت متساوية مع الاتحاد السوفيتي وكرواتيا ويوغوسلافيا.

وكانت إسبانيا حققت الميدالية البرونزية بالفوز على التي بلغت نصف النهائي لأول مرة في تاريخها.

المصرى اليوم

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