"الذهب سلب منا".. بطل كاراتيه سعودي يفجر مفاجأة بشأن قرار الحكم

★ ★ ★ ★ ★

لفت إلى أن اللاعب الإيراني لم يكن لديه فرصة أمام "حامدي"

علق بطل الكاراتيه السعودي عماد المالكي على قرار التحكيم بإقصاء طارق حامدي ومنح الميدالية الذهبية لمنافسه الإيراني، بقوله إن الذهب سلب من البطل السعودي وأن الضربة لا تستحق الطرد، لافتاً إلى أن اللاعب الإيراني لم يكن لديه فرصة أمام قوة "حامدي".

وكتب "المالكي" عبر حسابه في "تويتر" بعد ورود العديد من الاستفسارات حول سبب إقصاء "حامدي"، قائلاً: "لكثرة الأسئلة قوة الضربة يحددها الدكتور والحكام.. ولأن الإيراني يعرف بأنها فرصته الوحيدة قرر عدم النهوض وترك الأمر للحكام وهذا ما حصل".

مضيفاً: "بوجهة نظري من الشاشة.. لا أرى أنها تستحق طرد طارق، وأرى أن الذهب سلب منا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعب السعودي إنذاراً من الدرجة الرابعة، وإقصاءً من المباراة؛ بسبب اللعب العنيف، بحسب وجهة نظر الحكام.