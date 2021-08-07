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جاهزية 16 مكتبًا تعليميًّا بمكة لعودة الهيئة الإدارية التعليمية.. غدًا

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جاهزية 16 مكتبًا تعليميًّا بمكة لعودة الهيئة الإدارية التعليمية.. غدًا جاهزية 16 مكتبًا تعليميًّا بمكة لعودة الهيئة الإدارية التعليمية.. غدًا
بعد أن أصبحت جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة منسوبيها

جاهزية 16 مكتبًا تعليميًّا بمكة لعودة الهيئة الإدارية التعليمية.. غدًا

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عن انتهاء أعمال الصيانة والتهيئة والتعقيم لـ16مكتبًا تعليميًّا؛ تمهيدًا لعودة آمنة بإذن الله، غدًا الأحد، واستقبال منسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم من المشرفين والمشرفات لمباشرة مهامهم.

واستكملت فِرَق الصيانة، أعمالها لجميع مكاتب التعليم، وأصبحت جاهزة ومعقمة بالكامل قبل عودة منسوبيها.

كما تمت مراعاة الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية؛ من تباعد في المكاتب، وتنظيم عملية الحضور والانصراف، وتأمين المعقمات، ومنع دخول غير المحصنين للمباني التعليمية؛ وفق تطبيق "توكلنا"؛ لتوفير بيئة تعليمية صحية في مكاتب التعليم.

وتتولى مكاتب التعليم مع عودتها، العمل بفاعلية وكفاءة عالية؛ لمتابعة الاستعداد للعودة وجاهزية المدارس ومراجعة الإجراءات الاحترازية والاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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