أخبار عاجلة

"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح

Print
بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة مطروح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت الموافق السابع من أغسطس ٢٠٢١، بدء إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التربية النوعية بشعبتيها الموسيقية والفنية، التربية الرياضية بنين، التمريض، السياحة والفنادق، والتي تستمر حتى التاسع عشر من أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اختبارات القدرات تُجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من المستجد، مشددًا على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول.

وأشار النجار إلى أن التسجيل لاختبارات القدرات بدء يوم الخميس الماضي إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي وتحديد الكليات التي يرغب الطلاب في التقدم لاختبارات القدرات بها، وجامعة مطروح ترحب بكل الطلاب المتقدمين لاختبار القدرات بكليات الجامعة.
ويتمنى النجار لأبنائه الطلاب كل التوفيق في اجتياز الاختبارات، وتحقيق أمنياتهم في القبول بالكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو