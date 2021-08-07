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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«عنف البساتين» لـ10 أكتوبر

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«عنف البساتين» لـ10 أكتوبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«عنف البساتين» لـ10 أكتوبر

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف البساتين»، لجلسة 10 أكتوبر للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

المصرى اليوم

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