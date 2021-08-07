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بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة.. انطلاق فعاليات اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناة

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على استضافة اللقاءات والبطولات التي تهدف إلى تجمع شباب الجامعات المختلفة داخل جدرانها

موضحا أن هذا اللقاء يعد هو اللقاء الرياضى الثانى الذي تستضيفه الجامعة سنويا في نفس التوقيت بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

وكانت قد انطلقت صباح اليوم فعاليات اللقاء تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد زكي حسين، رئيس جامعة قناة السويس،

وتحت إشراف عام الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس اتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات والدكتور محمد حسن شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب

وحضر الافتتاح الدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة والدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة القناة السويس والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية

واشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية والسيدة هدى فرج امين عام الجامعه وتنظيم إدارة رعاية الشباب برئاسة عبدالله عامر مدير عام الإدارة وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى

و من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المختلفة وتقارب الفكر بين شبابها وزيادة أوصر الصلة بين جامعة قناة السويس الام والجامعات التي كانت فروعا لها

هذا وتبدأ اليوم احتفالية اللقاء الرياضي الثاني لجامعات القناه وسيناء بمناسبة مرور ٦سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة وذلك تحت شعار (قناتنا تجمعنا) والتي تستمر خلال الفترة من ٦ إلى ٨ أغسطس الجاري التي تنظمه جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

وأوضح الدكتور محمد غنيم يشارك في مسابقات اللقاء الرياضي ٦ جامعات تمثل جميع محافظات مدن القناة هي (جامعة قناة السويس- جامعة الجلالة- جامعة العريش- جامعة سيناء- جامعة بورسعيد- جامعة السويس) بإجمالي ١٤٤ طالبا وطالبة.

انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس
انطلاق فعاليات اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة و سيناء بمشاركة ١٤٤ طالب وطالبة بجامعة قناة السويس

المصرى اليوم

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