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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل تخرج الدفعة الثانية للطب البشرى بجامعة بورسعيد وذلك بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور خالد صبري عميد كلية الطب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وعمداء الكليات.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته لتخرج الدفعة الثانية لكلية الطب البشرى بجامعة بورسعيد، مؤكدا على أن هؤلاء الشباب سيكونوا نماذج مشرفة لأوطانهم، ويحملون رسالة وطنية كبرى تجاه أبناء مصر، مؤكدا لهم ضرورة الإخلاص في العمل وأداء واجبهم المهنى على أكمل وجه وانهم أصحاب رسالة سامية تجاة المرضي.

وأشاد الغضبان بجهود أطقم الأطباء ببورسعيد في أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه، وخاصة مواجهة فيروس كورونا والعمل بإخلاص، لافتا أننا فخورين بتواجد كلية الطب البشرى والتى تعد من الكيانات العلمية الحديثة التي مثلت إضافة كبرى لمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية الطب جامعة بورسعيد

محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية الطب جامعة بورسعيد

محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية الطب جامعة بورسعيد