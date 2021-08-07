رئيس «جامعة الأقصر» يتفقد انطلاق اختبارات القدرات بكلية «الفنون الجميلة»

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تفقد الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الفنون الجميلة، يرافقه جمال سيد، أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وتشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، موجها بتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي يؤدى بها اختبارات القدرات.

وشدد الدكتور محمد محجوب، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة الطلاب داخل لجان الاختبارات، ورفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات التي تجرى بها الاختبارات والتأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضح، أنه سيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت، ونشر ارشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.