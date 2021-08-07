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محافظ بني سويف يستقبل رئيس النقابة العامة لمهندسي

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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف «بمكتبه» المهندس هاني ضاحي رئيس النقابة العامة للمهندسين، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة اليوم، لافتتاح ووضع حجر أساس لبعض المشروعات الخاصة بأعضاء نقابة المهندسين الفرعية، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، المهندس محمد ثروث رئيس النقابة الفرعية ببني سويف وبعض قيادات النقابة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع نقيب المهندسين مجالات التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة، والنقابة العامة في تنفيذ عدد من المشروعات، والإشراف الهندسي عليها، حيث أكد المحافظ على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء النقابة في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إدارة بعض الملفات الهامة مثل تنفيذ قانون الاشتراطات البنائية الجديد وملف التصالح والتقنين وغيرها من الملفات التي تستعين المحافظة بخبرات وكوادر النقابة في تنفيذها، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع، حيث أهدى محافظ بني سويف نقيب المهندسين درع المحافظة، فيما تسلم المحافظ درع النقابة العامة للمهندسين.

وقال المهندس محمد الواضح، عضو مجلس نقابة المهندسين، إن نقيب المهندسين «الساعة الــ 6 مساء اليوم» سيقوم بوضع حجر أساس نادي المهندسين بالحى الأول بشرق النيل، وكذا وضع حجر أساس أبراج المهندسين بمنطقة الحمرايا، بجانب افتتاح أعمال تطوير نادي المهندسين بكورنيش النيل، وحضور فعالية تنظهما نقابة المهندسين ببني سويف لتكريم عدد من المهندسين المتميزين.

المصرى اليوم

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