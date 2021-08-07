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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، خلال مشاركتها مكالمة فيديو مع صديقتها الممثلة ميليسا مكارثي.

وظهر الأمير هاري من خارج شباك منزله في كاليفورنيا، ليقاطع مكالمة زوجته وهو يقوم بحركات بهلوانية طريفة مستخدما كرات صغيرة، حسب موقع «سي إن إن عربي».

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، واستحسانا من محبي ميغان ماركل، حيث ظهرت من خلال الفيديو بإطلالة منزلية بسيطة، جمعت فيها بين الإكسسوار البسيط والملابس الأنيقة والمظهر المريح.

وشاركت «ماركل»، صديقتها الممثلة مكارثي، تفاصيل مبادرتها الجديدة التي تهدف إلى مساعدة النساء على العودة إلى سوق العمل بعد الوباء.