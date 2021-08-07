أخبار عاجلة

"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بتصرفات غريبة.. الأمير هاري يقاطع زوجته ميجان ماركل خلال مقابلة ()

Print
بتصرفات غريبة.. الأمير هاري يقاطع زوجته ميجان ماركل خلال مقابلة (فيديو) بتصرفات غريبة.. الأمير هاري يقاطع زوجته ميجان ماركل خلال مقابلة ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع للممثلة الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، خلال مشاركتها مكالمة فيديو مع صديقتها الممثلة ميليسا مكارثي.

وظهر الأمير هاري من خارج شباك منزله في كاليفورنيا، ليقاطع مكالمة زوجته وهو يقوم بحركات بهلوانية طريفة مستخدما كرات صغيرة، حسب موقع «سي إن إن عربي».

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين، واستحسانا من محبي ميغان ماركل، حيث ظهرت من خلال الفيديو بإطلالة منزلية بسيطة، جمعت فيها بين الإكسسوار البسيط والملابس الأنيقة والمظهر المريح.

وشاركت «ماركل»، صديقتها الممثلة مكارثي، تفاصيل مبادرتها الجديدة التي تهدف إلى مساعدة النساء على العودة إلى سوق العمل بعد الوباء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)

أفغان يتسلقون طائرة عسكرية أمريكية أثناء تحليقها في الهواء للفرار من «طالبان» (فيديو)

فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده

فيديو.. لاعب غلطة سراي يعتدي بالضرب على زميله والحكم يطرده

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

فيديو.. شاهد ما فعله مقاتلو طالبان في مدينة ألعاب بأفغانستان

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور

خنافة بين لاعبي جالاتا سراي خلال مباراة جيرسون سبور في الدوري التركي .. فيديو وصور