أخبار عاجلة

"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد ذهبية فريال أشرف.. تستعيد زعامة العرب الذهبية في تاريخ الأوليمبياد

Print
بعد ذهبية فريال أشرف.. مصر تستعيد زعامة العرب الذهبية في تاريخ الأوليمبياد بعد ذهبية فريال أشرف.. تستعيد زعامة العرب الذهبية في تاريخ الأوليمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استعادت زعامة العرب مرة أخرى في عدد حصد الميداليات الذهبية في تاريخ الأوليمبياد، بعدما تخطت المغرب مجددًا في سباق أكثر الدول العربية حصولًا على الذهب في الألعاب الأوليمبية.

وحقق مصر ميدالية ذهبية اليوم السبت، في منافسات لعبة الكارتيه وزن 61 ك "سيدات" عن طريق اللاعبة فريال أشرف وهو ما قاد مصر لزعامة العرب من الميداليات الذهبية لتصل الى 8 ميداليات عبر تاريخها الأوليمبي.
ووصلت المغرب في منافسات دورة طوكيو إلى 7 ميداليات ذهبية ولكن مصر حققت الميدالية الذهبية الثامنة عبر تاريخها.
وحققت مصر ذهبيتين في دورة 1928 عن طريق السيد نصير في رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى في المصارعة، كما حقق ثنائي رفع الأثقال خضر التوني وأنور مصباح ذهبيتين في دورة 1936.

ثم فاز ثنائي رفع الأثقال محمود فايد وإبراهيم شمس في دورة 1948 بذهبيتين، ثم حصد كرم جابر ذهبية المصارعة في دورة 2004.

وحققت المغرب 7 ميداليات عبر تاريخها الأولمبي، بعدما فازت نوال المتوكل وسعيد عويطة بذهبيتين في ألعاب القوى بدورة 1984، ثم فاز براهيم بوطيب بذهبية ألعاب القوى بدورة 1988.

وفاز خالد سكاح بذهبية دورة 1992 في ألعاب القوى وحسم هشام الكروج ذهبيتين في دورة 2004 في ألعاب القوى، كما فاز سفيان البقالي في ألعاب القوى بالدورة الحالية.
وتحتل الجزائر المركز الثالث في تحقيق الميداليات الذهبية العربية، برصيد 5 ميداليات ثم تونس رابعا برصيد 4 ميداليات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس