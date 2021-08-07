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استعادت مصر زعامة العرب مرة أخرى في عدد حصد الميداليات الذهبية في تاريخ الأوليمبياد، بعدما تخطت المغرب مجددًا في سباق أكثر الدول العربية حصولًا على الذهب في الألعاب الأوليمبية.

وحقق مصر ميدالية ذهبية اليوم السبت، في منافسات لعبة الكارتيه وزن 61 ك "سيدات" عن طريق اللاعبة فريال أشرف وهو ما قاد مصر لزعامة العرب من الميداليات الذهبية لتصل الى 8 ميداليات عبر تاريخها الأوليمبي.

ووصلت المغرب في منافسات دورة طوكيو إلى 7 ميداليات ذهبية ولكن مصر حققت الميدالية الذهبية الثامنة عبر تاريخها.

وحققت مصر ذهبيتين في دورة 1928 عن طريق السيد نصير في رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى في المصارعة، كما حقق ثنائي رفع الأثقال خضر التوني وأنور مصباح ذهبيتين في دورة 1936.

ثم فاز ثنائي رفع الأثقال محمود فايد وإبراهيم شمس في دورة 1948 بذهبيتين، ثم حصد كرم جابر ذهبية المصارعة في دورة 2004.

وحققت المغرب 7 ميداليات عبر تاريخها الأولمبي، بعدما فازت نوال المتوكل وسعيد عويطة بذهبيتين في ألعاب القوى بدورة 1984، ثم فاز براهيم بوطيب بذهبية ألعاب القوى بدورة 1988.

وفاز خالد سكاح بذهبية دورة 1992 في ألعاب القوى وحسم هشام الكروج ذهبيتين في دورة 2004 في ألعاب القوى، كما فاز سفيان البقالي في ألعاب القوى بالدورة الحالية.

وتحتل الجزائر المركز الثالث في تحقيق الميداليات الذهبية العربية، برصيد 5 ميداليات ثم تونس رابعا برصيد 4 ميداليات.