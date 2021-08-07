أخبار عاجلة

"أمير مكة" يطمئن على صحة "بدر بن عبدالمحسن" بعد العملية الجراحية -
صورة "الطائرة المكتظة" بالأفغان.. موقع أمريكي: توجهوا إلى دولة عربية -
"العدل": الإسناد المركزي للتوثيق أنجز 153 ألف طلب لحالات اجتماعية -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

جدة : 5 أشخاص يحاولون اقتحام منزل مقيم بالقوة

Print

الأحساء تسجل أعلى حرارة بالمملكة

سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 48 درجة مئوية، فين حين سجلت الدمام 46، والقيصومة 45ورفحاء وشروره 43، وعرعر...

73aa9df486.jpgأبها :الوطن
d95f37ebd5.jpg28 ذو الحجة 1442 هـ

السودة الأقل حرارة بين مصايف

سجلت السودة أقل درجات الحرارة العظمى بين المصايف السعودية لهذا اليوم بواقع 21 درجة مئوية في حين كانت الأعلى في الطائف بـ 34...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

جدة : مصادرة 26 طنا وإزالة 66 بسطة عشوائية للخضروات

صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي، 26 طناً من الخضروات والفواكه، إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية، والتي...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 12899 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

الحدود الشمالية : ضبط 11 شخصا خالفوا تعليمات العزل

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

شرطة مكة تنشر تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا في تاريخ 25 / 12/ 1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png28 ذو الحجة 1442 هـ

أول استخدام للقاح موديرنا بالأحساء

بدأ التجمع الصحي بالأحساء، في استخدام لقاح شركة «موديرنا» الأمريكية للوقاية من عدوى «كوفيد-19» وذلك في مركزي لقاح في...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png27 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

بعد الحظر الكامل.. الملحقية السعودية بنيوزيلندا تطالب باتباع تعليمات السلطات

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

يستدرج ضحاياه لإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.. عامل يهتك عرض ٣ قاصرات في ١٥ مايو

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 136 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات