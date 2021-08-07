السودة الأقل حرارة بين مصايف السعودية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً لمقيم من الجنسية الصومالية عن قيام (5)...
سجلت مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 48 درجة مئوية، فين حين سجلت الدمام 46، والقيصومة 45ورفحاء وشروره 43، وعرعر...
صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي، 26 طناً من الخضروات والفواكه، إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية، والتي...
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا في تاريخ 25 / 12/ 1442 هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها...
بدأ التجمع الصحي بالأحساء، في استخدام لقاح شركة «موديرنا» الأمريكية للوقاية من عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك في مركزي لقاح في...